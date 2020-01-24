Тараз, Казахстан, , 15:03 — REGNUM Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Джамбульской области Казахстана признал 38-летнего жителя Тараза виновным в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает 24 января Tengrinews.kz.

Заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с несовершеннолетним возрастом потерпевшей. Мужчина полностью признал свою вину по ст. 121, ч. 4 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и ст. 120, ч. 4 «Изнасилование в отношении несовершеннолетней».

Суд приговорил злоумышленника к 25 годам лишения свободы, назначил ему процедуру химической кастрации, а также возмещение морального вреда потерпевшей в размере 5 млн тенге ($13,2 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, оценил резонансный случай с изнасилованием в Таразе. «То, что произошло у нас в городе Таразе, — это, конечно, позор», — сказал Токаев.

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