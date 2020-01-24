Болград, , 14:21 — REGNUM На юге Одесской области начались учения с участием подразделений морской пехоты ВМС ВСУ, сообщила 24 января пресс-служба министерства обороны Украины.

«В Болграде личный состав 88-го отдельного батальона морской пехоты начал плановые занятия по боевой подготовке с привлечением британских военных специалистов», — сказано в сообщении.

Британские инструкторы проследят за уровнем подготовки украинских специалистов, которые получили сертификаты инструкторов на курсах по международной программе подготовки Orbital, добавили в пресс-службе.

В течение первой недели работы, британские инструкторы провели занятия по индивидуальной тактической, огневой, инженерной подготовке, вождению боевых машин и тактической медицине. Они также предложили подготовить 20 опытных боевиков ВСУ по системе Orbital.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные отработали алгоритм действий при загрузке морских донных мин на корабль. В сообщении было сказано, что украинские моряки будут учиться ставить мины у побережья Азовского моря, однако позже данная информация исчезла из официального сообщения.

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