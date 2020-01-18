Киев, , 07:42 — REGNUM Украинские военные из состава так называемых объединенных сил отработали в рамках учений алгоритм действий при загрузке морских донных мин на корабль, сообщает 17 января пресс-служба операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Учение прошло при участии корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон». После теоретического занятия и приема зачетов, экипаж малого бронированного катера «Лубны» отработал загрузку морских донных мин на корабль, дальнейшее их крепление на палубе и приведения боевой части мин в состояние готовности.

В данном сообщении также было сказано о том, что в скором времени запланирован выход в море для «установления минных полей вдоль десантно опасного участка побережья Азовского моря». Примечательно, что данная часть сообщения о минировании побережья Азовского моря позже пресс-службой ООС была удалена, но рядом украинских СМИ был опубликован снимок (скриншот) данного сообщения.

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ИА REGNUM напоминает, украинские военные периодически проводят учения в Азовском море. Так, подобного рода учения прошли в июне минувшего года и в них принимали участие экипажи военно-морских сил Украины и пограничной службы государства. Отметим также, что глава генерального штаба вооруженных сил Украины ранее в интервью украинским средствам массовой информации заявил, что Российской Федерации Крым необходим в качестве территории для мощной военной базы, цель который — «кошмарить всю Европу и Северную Африку».

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