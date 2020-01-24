Киев, 24 января 2020, 12:04 — REGNUM Половина участников гражданской войны в Донбассе, воевавших на стороне ВСУ, подвергается дискриминации. Результаты опроса, проведённого Международной организацией по миграции, опубликовала 23 января газета Deutsche Welle.
В материале сказано, что экс-боевики страдают от равнодушия, бедности и дискриминации. Всего было опрошено 2530 человек в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, ранее под Киевом полицейские задержали бывшего участника войны в Донбассе, который вёз в машине труп своего товарища. По словам задержанного, он убил «побратима» во время пьяной ссоры и вёз в полицию, чтобы сдаться. Информацию проверяет полиция.
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