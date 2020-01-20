Киев, , 12:16 — REGNUM Труп с огнестрельными ранениями обнаружили сотрудники полиции на заднем сидении автомобиля, который остановили возле посёлка Иванков Киевской области из-за нарушения правил дорожного движения, сообщил 20 января ресурс «Информатор».

Выяснилось, что 49-летний водитель якобы ехал в полицию сдаваться и вёз с собой труп и орудие убийства.

По словам мужчины, он, участник карательной операции в Донбассе, распивал спиртные напитки с другим «героем» гражданской войны. В салоне автомобиля между ними возникла ссора, после чего мужчина достал ружьё и выстрелил в обидчика.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля оружие без документов. Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Киевсовета Вячеслав Соболев объявил награду за информацию о заказчиках его убийства, а также обвинил полицию в том, что они не расследуют дело об убийстве его сына.

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