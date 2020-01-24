Шанхай, Китай, , 07:57 — REGNUM Четыре новых случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Шанхае 24 января, сообщает газета China Daily.

Таким образом, общее число заболевших в городе достигло 20 человек. Как отметили в Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения, один из новых пациентов находится в критическом состоянии. Им оказался 68-летний мужчина, который страдает от хронической обструктивной эмфиземы легких.

В комиссии сообщили что еще один 88-летний мужчина также находится в критическом состоянии. Остальные 18 пациентов — в стабильном. Всего у 34 пациентов, находящихся под наблюдением медиков в Шанхае, имеется подозрение на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия нового коронавируса, было зафиксировано 105 новых случаев заражения.