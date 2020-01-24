Москва, , 07:40 — REGNUM Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM инициативу о ведении в России понятия «педагогическая тайна».

«Давайте вспомним, что такое врачебная тайна. Это ряд информационных сведений, разглашение которых преследуется законом. За разглашение врачебной тайны нарушитель привлекается к ответственности. Сейчас это — четыре вида ответственности — дисциплинарная (увольнение или ограничение полномочий), гражданско-правовая (возмещение ущерба), административная (денежный штраф) или уголовная (арест, лишение свободы, штраф, невозможность занимать должности, принудительные работы). Ключевое слово во всех этих ювенально-омбундсменских потугах узаконить условно предательское — тайна.

Врач, в компетенцию которого входит контроль поведенческих особенностей заболевшего человека — обязанностями существенно отличается от педагога, в чью компетенцию не входит такой контроль. Людям, которым доверена тайна — надлежит ее — хранить, не предавать огласке, поступать в соответствии с законом в случае нарушения хранения тайны. Тайна — дополнительные и ограничительные обязательства. А если разговор идет о тайнах здоровья ‑ и в среде, которая за здоровье и реакции нездорового человека не отвечает — а образовательное учреждение не обязано контролировать здоровье и лечение своего ученика, то и перегибов на местах, административной трусости в принятии решений и дисконтроля школьных управленцев в преследовании нарушителя тайны будем — лопатой грести.

Педагогический состав не может хранить тайну заболевания и особенностей поведения заболевшего, так как это не его (педсостава) специальность и не его обязанность, педагоги не имеют полномочий оценивать степень опасности нарушения информационного поля, их задача не оберегать диагнозы учеников от общественного мнения, а передавать знания.

Тема щекотливая, а в связи с нарастающим числом псевдопедагогов с управленческим замесом, сокрытие информации о здоровье ребенка было бы спасением для него и его родителей, поскольку отсутствие эмпатии у педагога, и школа, которую нам пытаются навязать, не храм образования и духовного роста, а сфера образовательных условно-платных услуг, цинично может использовать данные о здоровье. Но с другой стороны, если учитель ничего не будет знать, он не сможет при экстренной необходимости оказать нуждающемуся ребенку помощь.

Если убрать слово «тайна» из контекста, а, предположим, ввести педагогическо-врачебные полномочия — тогда можно ввести более мягкие и адекватные действия педагогическо-поведенческого контроля. И виноватых искать не придется, и преследования учителей мы избежим».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее представители правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства выступили с инициативой внедрить в России понятие «педагогическая тайна», которое бы обязывало работников системы образования не разглашать информацию о диагнозах и развитии детей без разрешения родителей.

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