Варшава, , 00:11 — REGNUM Разработчики из студии CD Project Red ответили на предложение Илона Маска добавить игру «Ведьмак» в бортовой компьютера электрокара Tesla. Соответствующую запись они опубликовали 22 января на странице проекта серии игр в Twitter.

https://twitter.com/witchergame/status/1219960775483240448

Изображение показывает, как Геральт задумчиво чешет в затылке, смотря на Tesla Model S, каким-то образом оказавшуюся на крыше бревенчатого дома.

«Что могло пойти не так?», — написала в комментарии к публикации администрация аккаунта.

https://twitter.com/elonmusk/status/1219881215156801536

Ранее Илон Маск разместил на своей Twitter-странице опрос о нужности наличия игры в компьютере Tesla. Своим подписчикам он предоставил два варианта ответа: «Да (Заплатить чеканной монетой)» и «Нет, у меня чума».

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск хочет портировать «Ведьмака» на приборную панель Tesla?