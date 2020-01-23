Токио, , 21:03 — REGNUM Геймдизайнер Хидео Кодзима и художник Йоджи Шинкава из Kojima Productions в очередном интервью рассказали о своих планах. Об этом 23 января сообщил портал PC Gamer.

Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding. Геймдизайнер также отметил, что хотел бы сделать игру с мехами (гигантские человекоподобные роботы), поскольку Шинкава как художник специализируется на этом направлении. Кроме того, они оба заявили, что хотели бы выпустить мангу.

Напомним, среднее время прохождения последней игры Хидео Кодзимы Death Stranding составляет около 70 часов. Её релиз состоялся 8 ноября 2019 года.

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