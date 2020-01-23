Найроби, , 13:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Кении усилило досмотр пассажиров во всех портах страны на предмет наличия у них нового коронавируса из Китая, которым к настоящему времени заражены более 600 человек. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в Кению традиционно въезжает большое количество туристов из Китая, с чем и связана обеспокоенность правительства.

Как отмечают репортеры, жители Кении находятся в серьезной опасности заражения новым коронавирусом из-за активных экономических отношений с Китаем. Каждую неделю национальная кенийская авиакомпания Kenya Airways совершает два регулярных рейса Найроби-Гуанчжоу.

Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Симптомы заболевания похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся, из-за чего 17 заболевших погибли.