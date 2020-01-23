Пермь, , 12:23 — REGNUM В аэропорту Перми медики обследуют пассажира с признаками нового типа пневмонии, вспышка которого произошла в Китае. Как уточнил 23 января пресс-секретарь международного аэропорта Евгений Кузнецов, у женщины, прибывшей рейсом из Саньи (Китай), была высокая температура.

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«В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора. В связи с тем, что на борту обнаружен пассажир с признаками болезни, из самолета не выпускали около 20 минут, на борт вызвали медиков», — приводит «Интерфакс-Поволжье» слова представителя пресс-службы воздушной гавани.

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В итоге по результатам анализов подозрения на новый тип коронавируса не подтвердились.

«У неё просто простуда, её отправили домой», — уточнил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил, что в ходе исследования медики не подтвердили наличие нового коронавируса из Китая в организме госпитализированного неделю назад китайского студента, который пожаловался на плохое самочувствие после поездки в Китай.