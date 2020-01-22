Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM В ходе исследования медики не подтвердили наличие нового коронавируса из Китая в организме китайского студента, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 22 января, сообщает комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Напомним, что китайский студент прилетел из Китая в Санкт-Петербург неделю назад. В связи с плохим самочувствием он сам обратился к медикам. Студента госпитализировали с симптомами ОРВИ в больницу имени Боткина.

Однако, по данным комитета здравоохранения Петербурга, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Напомним, что есть еще гражданин России, который прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая с остановками в Красноярске и Москве. Его также госпитализировали с подозрением на коронавирус.