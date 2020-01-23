Белгород, 23 января 2020, 11:12 — REGNUM Ряд недостатков при распределении выплат стимулирующего характера выявила спецкомиссия по итогам рассмотрения жалоб водителей скорой помощи в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. К лицам, допустившим нарушения, пообещали применить меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
Кроме нарушений при распределении стимулирующих выплат, спецкомиссия нашла несоблюдение правил при проведении оценки показателей эффективности деятельности работников и при учёте статистических данных о выполнении заданий сотрудниками, работающими по совместительству.
В декабре 2019 года водители выступили с видеообращением, в котором рассказали о низкой зарплате и прохождении медосмотра за свой счёт. Для расследования условий труда была создана межведомственная комиссия.
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