Белгород, , 11:12 — REGNUM Ряд недостатков при распределении выплат стимулирующего характера выявила спецкомиссия по итогам рассмотрения жалоб водителей скорой помощи в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. К лицам, допустившим нарушения, пообещали применить меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Кроме нарушений при распределении стимулирующих выплат, спецкомиссия нашла несоблюдение правил при проведении оценки показателей эффективности деятельности работников и при учёте статистических данных о выполнении заданий сотрудниками, работающими по совместительству.

«Выявлены нарушения в части соблюдения норм Трудового кодекса РФ, постановления правительства России и в ведении кадрового делопроизводства. В частности, в октябре 2019 года водителям медорганизации возмещение расходов за медицинский осмотр (психиатрическое освидетельствование) произведено путём включения суммы расходов в составе надбавки за качество и эффективность работы. В связи с чем работники не имели возможности в расчётных листах увидеть сумму возмещения, что вызвало недовольство в коллективе», — пояснили в комиссии.

В декабре 2019 года водители выступили с видеообращением, в котором рассказали о низкой зарплате и прохождении медосмотра за свой счёт. Для расследования условий труда была создана межведомственная комиссия.

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