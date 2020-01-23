Париж, , 08:45 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, 69% жителей страны считают, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет переизбран в 2022 году, передает BFM TV.

По данным исследования, 7 из 10 жителей Франции считают, что действующий глава государства не будет переизбран, если будет баллотироваться.

При этом, 31% опрошенных полагают, что у Эммануэля Макрона будут шансы.

Среди тех, кто считает, что президент не достигнет второго президентского срока, на 13% возросло число людей, которые ответили «определенно нет» на этот вопрос. Их ставка составляет 32%.

Напомним, на данный момент неизвестны намерения президента Эммануэля Макрона по поводу выдвижения кандидатуры на президентских выборах в 2022 году.