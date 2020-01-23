Куньмин, Китай, , 04:52 — REGNUM Таможня столицы провинции Юньнань города Куньмина изъяла 25,25 кг метамфетамина во время проверки 28 декабря 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни изъяли в автомобиле, пересекшем границу Китая в порту Дало, 44 упаковок с метмфетамином, замотанных черной лентой. Расследование продолжается. Отметим, что в 2019 году таможня Куньмина раскрыла 45 случаев контрабанды наркотиков общим весом 535,84 кг.

Напомним, что провинции Юньнань является китайской передовой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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