Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM Петербургские градозащитники опасаются сноса дома Басевича, 1912 года постройки, на Большой Пушкарской улице, 7, в центре Северной столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном филиале Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

По данным активистов, здание предложено снести. Домом владеет Академия танца Бориса Эйфмана, и после сноса на этом месте собираются разместить апартаменты для артистов, воссоздав лишь лицевой фасад дома Басевича.

«Для работ на доме Басевича Академия привлекла застройщика Setl City, а проект разработала бывшая фирма председателя КГА (комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, — прим. ред.) Владимира Григорьева «Проектная культура», — сообщают градозащитники.

«Проектная культура» раньше называлась «Владимир Григорьев и партнеры» — по имени ее владельца. Сейчас компания переименована, и Григорьеву официально не принадлежит с 2015 года.

Как уточняют активисты, доходный дом Басевича является образцом модерна с выразительным оформлением фасадов и монументальными формами. В 2000-х годах дом был расселён и долго пустовал. Одной из идей его восстановления был ремонт по программе «Молодёжи — доступное жильё».

Издание «Канонер» заявляет, что из новой проектной документации следует, что старинное здание решено снести, вместо нынешнего двора-колодца будет более крупный двор, открытый на северо-восток, а высота дворового корпуса будет достигать семи этажей.

Проект будет рассмотрен на рабочей группе Комитета по охране памятников (КГИОП) 23 января, сообщают градозащитники.

Читайте ранее в этом сюжете: Дом Мурузи в Петербурге оказался под угрозой обрушения