Москва, , 21:32 — REGNUM Санитарно-карантинный досмотр введён в московском международном аэропорту «Внуково» для всех авиарейсов, прибывающих из Китая и Таиланда, в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что за сегодняшний день во «Внуково» уже было досмотрено 16 рейсов. Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту и опрашивают членов экипажей с целью выявления больных с респираторными симптомами. В зале прилёта проводится повторная термометрия с использованием стационарных тепловизоров.

По данным Роспотребнадзора, до настоящего времени лиц с повышенной температурой тела и другими респираторными симптомами в ходе досмотра рейсов из Китая во «Внуково» выявлено не было.

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