Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Число заболевших гриппом и ОРВИ в Северо-Западном федеральном округе и по стране в целом заметно увеличилось, однако до недавнего времени заболеваемость в петербургском регионе была ниже недельных эпидемических порогов, однако данные все равно не являются критичными. Об этом говорится в сообщении НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

По данным НИИ, до 12 января в отдельных возрастных группах пороги в СЗФО были превышены среди взрослого населения на 0,7%. Однако на текущей неделе в среднем заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась. Особенно много зарегистрировано взрослых заболевших.

«Отчасти, это объясняется увеличением обращаемости населения за медицинской помощью после окончания праздничных дней. Особенно, увеличилась заболеваемость «гриппом» и частота госпитализации с диагнозом «грипп». Эти показатели были выше пред-эпиде­мических базовых линий (на 43,6% и 65%, соответственно)», — отмечено в сообщении.

Добавим, в Петербурге из аэропорта «Пулково» 22 января был госпитализирован в Боткинскую больницу пассажир, который прилетел из КНР с подозрением на коронавирус нового типа. В настоящий момент мужчина обследуется врачами, официальных подтверждений, что у него опасное заболевание, от которого пока нет лекарства, не поступало.

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