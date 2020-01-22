Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В 2019 году сотрудники Северо-Западного таможенного управления возбудили 429 уголовных дел, из которых восемь в отношении организаторов преступных групп, и 24,9 тыс. административных дел по фактам контрабанды и других преступлений и нарушений при перемещении товаров через границу.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил заместитель начальника Северо-Западной оперативной таможни Георгий Иванов.

По его словам, за 12 месяцев прошлого года из незаконного оборота были изъяты 880 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, которые пытались провести через границу с РФ. Было возбуждено 43 дела по статье УК РФ о контрабанде наркотических средств.

«Из крупных задержаний — на морском судне из Бельгии в порт Петербурга в контейнере с рыбными консервами пытались провести около 400 кг кокаина. На Псковской таможне довольно серьезное задержание было при попытке ввезти в топливном баке тягача из Латвийской Республики более 450 кг гашиша», — отметил спикер.

Также таможенники боролись с незаконным оборотом биологических ресурсов. В частности, злоумышленники в обход действующего законодательства пытались ввезти угорь, креветки и рыбу на общую сумму свыше 420 млн рублей.

«По факту уклонения от таможенных платежей было возбуждено 104 уголовных дела, а их сумма — более 3,2 млрд рублей», — добавил Иванов.

Так, Балтийской таможней был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей при поставке дорогостоящего нефтегазового оборудования. Злоумышленники заявляли в декларациях недостоверную информацию, чем причинили ущерб государству более чем в 200 млн рублей. Однако в рамках расследования данного дела все средства государству были возмещены.

«Всего по уголовных делам государству был возмещён ущерб на сумму более 330 млн рублей», — отметил Георгий Иванов.

Помимо этого таможенники за 2019 год возбудили 24 573 административных дела, что на 9−10% больше чем в 2018 году. Половина совершенных правонарушений совершили юридические лица и индивидуальные предприниматели. Всего нарушителями были оплачены штрафы на сумму боле чем 317 млн рублей, а в уполномоченные органы было передано имущество, обращённое в федеральную собственность, на сумму более чем в 1,1 млрд рублей.

«По факту ввоза санкционной продукции таможенным органом возбуждено 289 дел об административных правонарушений. В основном это молочная продукция: сыры, йогурты и масло, а также фрукты и овощи. Кроме того возбуждено три уголовных дела по факту ввоза санкционный рыбы из Белоруссии. Общий вес товара составил более 88 тонн стоимостью около 6 млн рублей», — подытожил Георгий Иванов.

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