Москва, , 16:44 — REGNUM Популярный российский видеоблогер с ником Орк-подкастер озвучил рассказчика в обучающем уровне игры Warcraft III: Reforged. Об этом 22 января сообщает «Канобу».

Изначально Орк-подкастер пробовался на роли других персонажей игры, но режиссёр дубляжа решил сделать его «голосом обучения». Блогер отметил, что запись озвучка состоялась ещё полгода назад.

Напомним, Reforged — это версия стратегической игры Warcraft III с обновлённой графикой. Её релиз состоится 29 января 2020 года.

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