Москва, , 15:53 — REGNUM Сообщения о том, что главный редактор телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была экстренно госпитализирована в Москве с сердечным приступом, не соответствуют действительности. Появившуюся в СМИ информацию опровергла сама Симоньян.

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«Заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала главред RT в своём канале в Telegram.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что известной российской журналистке Маргарите Симоньян стало плохо во время совещания в здании администрации президента РФ. Из-за проблем с сердцем она была экстренно госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.