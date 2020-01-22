Санкт-Петербург, 22 января 2020, 15:32 — REGNUM На реставрацию православного Князь-Владимирского собора на улице Блохина в Петроградском районе Петербурга в 2020 году потратят 46,5 млн рублей. Вся эта сумма уйдет на интерьеры, передает 21 января корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова, реставрация внешних фасадов уже завершена, но внутреннее убранство все еще находится в неудовлетворительном состоянии.
«Интерьеры в не очень хорошем состоянии. Через несколько лет он (собор) предстанет в обновленном виде уже внутренне», — сказал чиновник.
Князь-Владимирский собор стал одним из первых пятиглавых храмов в Петербурге, это памятник федерального значения, чье создание связано с именами ведущих архитекторов XVIII века: Земцова, Трезини, Ринальди и Старова. По своему архитектурному стилю он относится к переходному периоду от барокко к классицизму.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге завершают реставрацию дачи Громова в Лопухинском саду