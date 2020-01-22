Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети микроблогов Twitter отмечают пользователи по всему миру, включая Россию, следует из данных полученных специализированным сервисом Downdetector.

Нарушения стали регистрироваться около 02:14 по московскому времени 22 января (18:14 по времени Восточного побережья США 21 января). Больше всего жалоб поступает от жителей США, Мексики, Бразилии, ЮАР, Франции, Великобритании и Нидерландов. В России — от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Самой распространенной проблемой, с которой столкнулись пользователи, являются проблемы с приложениями под Android — 67% обратившихся. На работу сайта жалуются 23%. На плохую работу на устройствах от Apple жалуются 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре были отмечены неполадки в работе социальной сети Facebook.

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