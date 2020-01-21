Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Предстоящая игра Doom Eternal будет вдвое длиннее своего предшественника 2016 года. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.

Креативный директор проекта Хьюго Мартин заявил, что разработчики «одержимы» идеей вовлечения геймеров в игровой процесс «от начала и до конца». Он сообщил, что на полное прохождение Doom Eternal игрокам пондобится 22 часа, добавив, что первые три часа будут содержать больше контента, чем поклонники видели за всё прохождение Doom 2016.

«Честно говоря, это ошеломляет, но цель Eternal в данном случае состоит в том, чтобы, по сути, дать вам доступ к сверхспособностям, а затем заставить вас научиться использовать их инстинктивно. Или вы умрете», — сказал Мартин.

Напомним, 15 января 2020 года компания Bethesda опубликовала второй трейлер Doom Eternal. Релиз игры запланирован на 20 марта 2020 года.

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