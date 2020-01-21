Москва, , 18:49 — REGNUM Суд в Москве арестовал на двое суток мужчину, отказавшегося от досмотра сумки с продовольствием. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошёл станции «Волоколамская». 33-летний пассажир отказался от прохождения досмотра, мотивировав это возможным вредным воздействием рентгена на еду в его ручной клади. После этого мужчина прошел через турникет и был задержан.

В пресс-службе метрополитена отметили, что исследование, проведённое в 1999 году Всемирной организацией здравоохранения, показало отсутствие какого-либо опасного воздействия рентгеновских лучей на продукты питания.

При этом подчёркнуто, что в соответствии с законом «О транспортной безопасности» пассажир не может воспользоваться услугами метрополитена в случае отказа от проверки багажа или ручной клади на интроскопе.

В ходе рассмотрения дела Мировой суд района Митино квалифицировал действия мужчины как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности и приговорил его к административному аресту по статье 11.15.1 КоАП.

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