Тверь, , 16:37 — REGNUM Государственная программа Тверской области по развитию демографической и семейной политики, сформированная в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография», должна переломить негативные демографические процессы в регионе. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 21 января. Основным вопросом повестки дня стал проект госпрограммы по развитию демографической и семейной политики до 2025 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, за последние годы в регионе значительно выросло число многодетных семей — если в 2016 году их было 9 тыс. 967, то в 2019 — уже 11 тыс. 947 семей, это на 20% больше. В 2025 году в Тверской области, с учетом новых мер господдержки, ожидают, что число многодетных семей превысит 15 тыс. Также стоят задачи по увеличению суммарного коэффициента рождаемости, росту доли детей в общей численности населения региона, снижение количества неполных семей и разводов.

В программе предусмотрены меры по поддержке семей с детьми с самого их рождения, наибольшее внимание — семьям многодетным, где трое и более детей. В программе также уделяется внимание пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий. В этих целях, в частности, предусмотрены социальные выплаты на погашение ипотеки молодым семьям, субсидии муниципалитетам на покупку жилья для многодетных семей. Также глава региона подчеркнул, что при выделении земельных участков многодетным семьям особое внимание стоит уделить их обеспечению инфраструктурой — в частности, сетями водоснабжения и газоснабжения.

Глава региона поручил доработать проект госпрограммы, в том числе — предусмотреть создание центров планирования семьи, где будут получать медицинские консультации семьи, которые готовятся к появлению детей. Также глава региона поручил предусмотреть в программе развитие сети филиалов областного перинатального центра. Уже в 2020 году такие филиалы появятся в Нелидово, Ржеве и Кимрах, в 2021 — в Вышнем Волочке и Бежецке. Также в регионе будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации. Также по поручению Игоря Рудени планируется расширить возможности для многодетных семей по льготному посещению учреждений культуры и спорта.

Губернатор дал поручение разработать и выпустить буклет с информацией о полном комплексе мер поддержки семей с детьми — такие буклеты будут распространяться в женских консультациях, социальных и других учреждениях. Также для того, чтобы граждане могли выяснить, на какие меры поддержки они могут рассчитывать, будет открыта горячая линия в областном Министерстве семейной и демографической политики.

Отметим, что на данный момент в Тверской области действует уже около 20 видов социальных выплат для семей с детьми — региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и другое.