Токио, , 15:33 — REGNUM Разработчики Mario Kart Tour объявили, что во втором бета-тестировании мультиплеера проекта смогут принять участие все желающие. Об этом сообщается 21 января на странице игры в Twitter.

https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1219504952470454272

Пока неизвестно, когда именно стартует второе бета-тестирование. Разработчики пообещали сообщить о нём на своей странице в Twitter и в самой игре.

Напомним, принять участие в первом тестировании мультиплеера Mario Kart Tour смогли лишь обладатели «золотой» подписки. Им удалось первыми поучаствовать в заездах с другими игроками.

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