Воронеж, , 13:01 — REGNUM Несколько тысяч жителей Воронежа остались без электроснабжения утром 21 января из-за аварии. Часть жилых домов также остались без тепла и горячей воды, так как в зону отключения попала котельная. Как сообщили в пресс-службе администрации Воронежа, подача электроснабжения была прервана в 06:00, в 07:00 аварию уже устранили.

«Около 6 часов утра произошел обрыв на высоковольтной линии, в результате чего ряд домов ЖК «Московский квартал» и котельная остались без электроснабжения. Оперативные службы восстановили работу электросети около 7 часов утра. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена, также восстановлена работа котельной и подача теплоносителя», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии не уточнили число жителей, оказавшихся в зоне отключения, однако, по данным соцсетей, без света оставались жители микрорайона Дубрава, ряда многоэтажек по Московскому проспекту. По данным ТАСС, речь идёт о 14 тыс. человек.