Шиньянга, Танзания, , 12:31 — REGNUM Благотворительная организация по защите прав альбиносов Танзании Under the same sun при сотрудничестве с организациями GNRC и СEFA запустила второй этап кампании Haki yetu (в переводе с суахили означает «Наше право»), нацеленной на уменьшение числа или полное устранение случаев жестокости по отношению к людям с альбинизмом, а также их дискриминации. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, открытие кампании прошло в городе Шиньянга. На мероприятии присутствовали религиозные деятели, а также глава округа Шиньянга Джасинта Мбонеко, генеральный директор организации Under the same sun Ладислаус Бертхасия и главный врач округа Шиньянга Рашиди Мфауме.

Выступая на открытии кампании Мбонеко заявила, что правительство страны намерено оказать всю необходимую поддержку, чтобы инициатива была успешной на 100%.

Она добавила, что для искоренения случаев нарушения прав альбиносов власти будут проводить просветительские семинары, усилят охрану людей с альбинизмом и предоставят им безопасный доступ к образованию. Мбонеко подчеркнула, что против тех, кто намерен посягнуть на жизнь и здоровье альбиносов, будут приняты серьезные меры.

