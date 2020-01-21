Пекин, , 12:41 — REGNUM В государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая подтвердили около 300 случаев заболевания новым коронавирусом, об этом 21 января сообщает Reuters.

Информация о 291 заболевшем новой инфекцией была предоставлена по состоянию на 20 января. Только за последние сутки было выявлено 77 новых случаев заражения.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. По предварительным данным, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Опасный коронавирус: специалисты рекомендуют не контактировать с животными