Кизлярский район, Дагестан, , 12:00 — REGNUM Браконьеров с крупной партией рыбы осетровых видов задержали в Дагестане. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, предварительно превысил 30 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по республике.

Четверых нарушителей рыбоохранного законодательства пограничники обнаружили в акватории Каспийского моря, недалеко от села Брянск Кизлярского района Дагестана. В этот момент они перегружали мешки из резиновых лодок на берег.

При осмотре в мешках было обнаружено 230 экземпляров запрещенной к вылову осетровой рыбы общим весом около 700 кг. В настоящее время изъятый груз передан на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий города Каспийска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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