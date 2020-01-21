Вашингтон, 21 января 2020, 10:22 — REGNUM Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года в США. Об этом 20 января сообщил портал Dark Side of Gaming.
В первую пятерку самых продаваемых игр также попали: NBA2K20, Madden NFL 20, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11. Замыкает список (на 20 месте) эксклюзив для Nintendo Switch — New Super Mario Bros. Deluxe.
Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся 25 октября 2019 года. Игра была неоднозначно принята геймерами и критиками.
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