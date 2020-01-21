Екатеринбург, , 05:50 — REGNUM В Свердловской области обвиняемый в убийстве двухлетней девочки гражданин может отправиться в места лишения свободы на всю жизнь. Такая санкция содержится в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.

Среди видов наказания значатся лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. Также указана смертная казнь, но она уже больше 20 лет не применяется в Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство ребёнка произошло в марте 2019 года. Следователи выяснили, что гражданин 1979 года рождения из-за пролитого девочкой спиртного много раз ударил её об угол холодильника, а также нанёс около 20 ударов ножом. Сам подсудимый отрицает свою вину.

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