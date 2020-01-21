Пекин, , 04:11 — REGNUM Фамилия «Ван» остается самой популярной в Китае, возглавляя список 100 самых распространённых фамилий Поднебесной 2019 года, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Следом за ней идут «Ли», «Чжан», «Лю» и «Чэнь». Список был опубликован министерством общественной безопасности КНР в рамках ежегодного отчета по итогам обработки 1,4 млрд зарегистрированных жителей Поднебесной.

Шанай стал городом с самым большим количеством людей с фамилией «Чжан», в то время как «Ян» и «Хуан» получили наибольшее распространение в провинции Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая соответственно.

Порядка 2,75 млн человек имеют фамилию «Вань» и 2,61 млн — «Оу», что помогло этим двум иероглифам войти в список 100 самых популярных за прошедший год. Количество людей в Китае с 100 самых популярных фамилий составляет 85,9% от общей численности населения.

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