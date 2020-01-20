Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Американская консалтинговая фирма Edelman обнародовала обновленный ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer, измеряющий доверие людей к социальным институтам. Рейтинг составлен на основании социологического опроса, проведенного в 27 странах мира, а также в китайском Гонконге. Опрос проводился в октябре-ноябре 2019 года.

Согласно его результатам, 56% опрошенных считают, что капитализм в нынешнем его виде приносит значительно больше вреда, чем пользы. При этом 75% опрошенных заявили, что ощущают явственную несправедливость в обществе. Почти столько же опрошенных сказали, что очень сильно хотят перемен.

Порядка 47% опрошенных уверены, что через пять лет они сами и их семьи будут жить несколько лучше, чем сейчас. При этом в России таких людей оказалось только 34% (в минувшем году их было 40%).

Довольно оптимистично настроены жители бедных страны — Кении (90%), Индонезии (80%) и Индии (77%). А вот больше всего пессимистов в развитых странах — Япония (15%), Франция (19%) и Германия (23%).

За свое текущее место работы опасаются 83% опрошенных. Среди основных причин утраты рабочего места опрошенные называют рецессию, автоматизацию производства, отсутствие навыков, а также конкуренцию со стороны иностранцев.

В целом, уровень доверия людей к средствам массовой информации, некоммерческим организациям и правительствам снижается.