Москва, , 18:10 — REGNUM Среди граждан РФ наблюдается падение спроса в направлении Таиланда — год назад интерес к этой стране у туристов был гораздо выше. Об этом заявила представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

«Интересно, что курорты Таиланда демонстрируют заметную отрицательную динамику — минус 31% и минус 37% для Бангкока и Пхукета, — в то время как Денпасар и Дубай, напротив, выросли на 34% и 55% соответственно. Количество запросов на авиабилеты в Европу увеличилось не так значительно — от 15% — в Рим — до 25% — в Париж», — сказала Рябовол.

По её словам, из российских городов путешественники планируют посетить лишь Сочи, интерес к которому держится на уровне прошлого года, а именно — в 3%.