Волгоград, , 17:50 — REGNUM Систему полнокупольной мультиформатной проекции запустили в планетарии Волгограда. Новое оборудование позволит показывать здесь научно-популярные фильмы в формате 5К, сообщили 20 января в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области.

Новая мультиформатная система включает в себя 12 лазерных проекционных модулей, два видеосервера, специальное программное обеспечение для показа фильмов и лекций качества 5К. Научно-популярные программы можно увидеть с эффектом полного погружения в видеопространство, изображение проецируется сразу на весь купол диаметром 25 метров. Зрителям готовы показать шесть фильмов продолжительностью 25−30 минут.

Оборудование большого зала планетария обновлено впервые с момента его основания в 1954 году.