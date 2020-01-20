Москва, , 17:03 — REGNUM Московские педагогические вузы зафиксировали рост числа абитуриентов. Об этом 20 января сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службы столичных педвузов.

Отмечается, что в Московском городском педагогическом университете в 2019 году стало на 30% больше абитуриентов, чем в 2017 (13 318 человек против 10 274). Также вырос средний балл ЕГЭ. В 2019 году он составил 82,6.

В пресс-службе Московского педагогического государственного университета изданию сообщили, что в 2017 году заявление на поступление подали 18 440 абитуриентов, а в 2019 году — 19 621. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, тогда заявления подали 20 989 человек.

Также отмечается, что количество абитуриентов в Московском социально-педагогическом институте увеличилось примерно 20% за последние три года.

В Московском государственном психолого-педагогическом университете за два года рост числа абитуриентов составил 16%. В 2019 году было подано 1 922 заявления в 2017 — 1 656 заявлений. В 2018 году было подано 2 220 заявлений.

Напомним, ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить в вузах количество бюджетных мест.

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