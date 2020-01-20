Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Екатеринбуржцам следует завалить прокуратуру жалобами на засыпанные снегом тротуары. Об этом заявил общественник Алексей Беззуб в Facebook.

Активист приложил к своей публикации образец заявления в надзорный орган. По мнению Беззуба, обращение в прокуратуру будут более эффективными, нежели письма в мэрию города или жалобы квартальным.

Общественник полагает, что если мэр Александр Высокинский хочет общаться с горожанами через полицию, то надо «помочь» ему в этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил градоначальника «не обижать» журналистов. Глава региона позвонил мэру прямо во время своей пресс-конференции.

Ранее мэрия Екатеринбурга подала заявление в полицию с требованием проверить заявления уральских журналистов на призывы к вандализму.

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