Токио, , 15:15 — REGNUM Sega анонсировала инициативу под названием Sonic 2020. Она будет включать в себя все новости о проектах про синего ежа из игр компании, сообщает Gematsu 20 января.

Авторы инициативы обещают публиковать новую информацию 20-го числа каждого месяца в 2020 году. Вероятно, в феврале геймеров ожидает анонс новой игры про Соника.

Напомним, ёж Соник — это популярный персонаж видеоигр компании Sega. В 2020 году выйдет полнометражный фильм о его приключениях.

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