Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Авиакомпания Bek Air отменила все авиарейсы, запланированные до 24 января 2020 года. Об этом 20 января сообщили на официальной странице казахстанской компании в Facebook.

Для возврата стоимости авиабилетов пассажирам предложили обратиться по месту покупки. Вместе с тем в настоящее время компания не может вернуть средства по техническим причинам. Однако Bek Air планирует выполнить все обязательства.

Напомним, 17 января международная ассоциация воздушного транспорта IATA отозвала код обозначения казахстанской авиакомпании Bek Air. Отмечается, что компания не соответствует квалификационным требованиям IATA.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря рядом с международным аэропортом Алма-Аты потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. В результате аварии погибли 12 человек. По основной версии, причиной авиакатастрофы стало обледенение корпуса самолета.

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