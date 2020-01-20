Азовский район, Ростовская область, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 25 ланей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Животных выпустили на волю на территории Александровского производственного охотничьего участка в Азовском районе. В течение долгого времени особи ещё будут подкармливаться на специальных площадках. Однако наряду с этим животные будут добывать пищу сами.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года 14 оленей и семь ланей, родившихся в питомнике «Горненский», были выпущены на волю для адаптации в дикой природе.

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