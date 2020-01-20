Североуральск, Свердловская область, , 11:37 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) создали общественное движение в поддержку превращения заповедника «Денежкин камень» в национальный парк. Об этом заявил глава новой структуры, замдиректора Североуральского краеведческого музея Геннадий Веденин в Facebook.

Объединение назвали «Наши горы. За национальный парк «Денежкин камень». Среди его учредителей — помощник депутата Госдумы Антона Шипулина Станислав Булгаков и председатель Общественного совета при отделе МВД России по Североуральску Ранит Фазылов.

Сам Веденин настроен против нынешней администрации «Денежкина камня» — по его мнению, она выступает «против перемен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский журналист Сергей Стуков обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой не допустить придачи заповеднику нового статуса. По мнению Стукова, новый статус вводится, чтобы убрать с должностей нынешнее руководство «Денежкина камня», которые боролись против загрязнения рек.

Губернатор уже отреагировал на письмо журналиста и пригласил его на встречу.