Токио, 20 января 2020, 10:31 — REGNUM Разработчики из Arc System Works показали нового бойца для файтинга Guilty Gear Strive. Им стал безумный доктор по имени Фауст, сообщила «Игромания» 19 января.
Фауст присоединится к Каю Киске, Солу Бэдгаю, Мэй, Акселю Лоу и другим классическим персонажам серии Guilty Gear. Сообщается, что первую демоверсию файтинга разработчика представят на чемпионате EVO 2020 в Японии.
Напомним, Guilty Gear — это серия японских файтингов от компании Arc System Works. Первая игра франшизы вышла на PlayStation в 1998 году.
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