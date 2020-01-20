Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Санкт-Петербург в понедельник, 20 января, продолжит находиться под влиянием циклона, из-за которого в городе по-прежнему будет преимущественно облачно и ветрено, пройдут небольшие дожди. Однако поступление теплого атлантического воздуха в петербургский регион приостановится. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, циклон, продолжая свой путь на восток, сохранит влияние на погоду Санкт-Петербурга. Температура воздуха +3…+5°, в Ленинградской области 0…+5°. Ветер западный 6−11 м/с, порывистый.

«Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил синоптик.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, в Санкт-Петербурге был обновлен очередной, уже четвертый в январе, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Отныне для 19 января он составляет +4,7°, что на 0,6° выше достижения 1898 года.

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