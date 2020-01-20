Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Ленинградской области любители побродить по лесу обнаружили съедобные грибы, которые благодаря аномально теплой погоде начали расти в середине января. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Грибы и грибники СПб» в социальной сети.

Так, любитель тихой охоты Станислав Кривошеев поделился с подписчиками своими находками. 18 января он прогулялся по лесу Всеволожского района и смог собрать целую корзинку грибов.

В улове автора поста оказались: сморчковая шапочка (Verpa bohemica), энцелия пучковая (Encoelia fascicularis) и многое другое. Всего удалось собрать девять разновидностей грибов.

«Судя по грибам, в лесу почти апрель», — отметил автор.

Напомним, по данным Гидрометцентра, в Петербурге 20 января днем +2…+4 градуса, в Ленинградской области −1…+4 градуса.