Анадырь, , 08:42 — REGNUM В 2020 году на Чукотке для поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера морским охотникам разрешат добыть 1 104 моржей и 35 белух.

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Объёмы добычи утверждены в документах об общедопустимом улове (ОДУ). Отметим, Чукотка — единственный российский регион, в котором разрешена добыча морских животных.

По новым цифрам общий допустимый улов немного уменьшили в отношении моржей, а вот белух — существенно.

«Сокращение произошло из-за ухудшения состояния популяции, к которому могли привести климатические изменения. Что касается белухи, то это такой промысловый вид, который на сегодняшний день практически не добывается, в округе ежегодно промышляется до 20 животных, а в некоторые годы и вовсе нет добычи. Промысел очень сложен, охота идёт только осенью, когда лёд подходит к берегу, и традиционными способами — либо с береговой линии, либо на кожаных байдарах», — рассказал ИА «Чукотка» сотрудник лаборатории по изучению морских млекопитающих ФГБНУ «ТИНРО-Центра» (ЧукотТИНРО) Максим Чакилев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чукотки жалуются, что квоты на добычу моржа устанавливаются поздно.