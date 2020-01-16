Анадырь, , 10:51 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин возлагает большие надежды на поддержку сельского хозяйства профильным Министерством РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях Копин написал, что состоялась встреча с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, в ходе которой обсудили развитие агропромышленного комплекса Чукотки.

Так, губернатор сказал о неоднократных обращениях представителей общин морских зверобоев.

«Они жаловались, что квоты на традиционную добычу моржа устанавливаются позднее оптимальных сроков начала охоты. Эту проблему необходимо решить, и в этом нас поддержали. Пообещали на уровне Министерства принять меры, чтобы морзверобои получали квоты уже в феврале, а не в мае, как сейчас.

Также жители Чукотки из года в год сталкиваются с проблемами при получении квот, разрешений, лицензий на вылов, есть вопросы с разграничением участков для любительского и спортивного рыболовства. Это в том числе связано с отсутствием в регионе контролирующего органа. Все документы сейчас подаются в Камчатское территориальное управление. Министр дал поручение главе Росрыболовства создать в Анадыре подразделение организации. Это устранит проволочки, позволит ускорить и упростить получение услуг», — написал в Инстаграм Роман Копин.

Губернатор отмечает, что также необходима государственная поддержка оленеводам.

«Эту позицию донесли, обосновали. Проблема актуальна не только для Чукотки, в Министерстве разрабатывают комплексное решение, которое охватит сразу несколько регионов», — добавил Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в течение двух лет финансирование сельского хозяйства республики будет увеличено.