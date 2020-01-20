Хух-Хото, Китай, , 03:20 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая два человека приговорены к тюрьме и штрафам за вандализм на одной из ключевых культурных реликвий, находящихся под защитой Китая, передает 19 января агентство Синьхуа.

Власти приговорили двоих обвиняемых Чжана и Вана к штрафу за то, что они сбросили защитный знак, разделяющий реликвии в древнем городе Войе хошуна Урад-Цяньци. Они также повредили несколько стен, сообщили в местном народном суде.

Суд приговорил Чжана к трем годам заключения с пятилетней отсрочкой и штрафу в размере 30 тыс. юаней ($4355). Ван же получил один год тюрьмы с отсрочкой в один год и штрафу в размере 8 тыс. юаней.

Отметим, что древний город Войе является одним из шести самым популярных древних городов Китая. Он был построен в период династии Северная Вэй (386−534). Город являлся северным пограничным военным форпостом.