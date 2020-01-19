Пекин, , 01:10 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила «желтый» уровень погодной опасности в связи с густым туманом, окутавшим обширные районы страны, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

Густой туман окутал провинции Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, а также город центрального подчинения Тяньцзинь утром по местному времени 18 января. Видимость в некоторых районах провинций Хэбэй, Хэнань и Шаньси сократилась до более чем 50 метров, отметили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Метеорологи рекомендуют водителям автомобильного транспорта проявлять большую бдительность и замедлить движение, в то время как автомагистралям, портам и аэропортам принять дополнительные меры безопасности.

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